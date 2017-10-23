В возрасте 70 лет скончался продюсер группы AC/DC Джордж Янг

Продюсер рок-группы AC/DC, гитарист Easybeats, один из известнейших австралийских музыкантов Джордж Янг скончался в понедельник в возрасте 70 лет.
"С болью в сердце мы вынуждены объявить об уходе нашего любимого брата и учителя Джорджа Янга. Без его помощи и наставлений не было бы AC/DC", - говорится в заявлении музыкантов, размещенном на сайте группы AC/DC.
Дж.Янг родился в Шотландии в 1946 году, его семья выехала в Австралию, когда будущий музыкант был еще подростком, там Дж.Янг вместе с Гарри Вандой и Тэдом Элбертом собрали музыкальный коллектив Easybeats.
В 1969 году после распада группы Дж.Янг и Г.Ванда занялись написанием песен и продюсированием, в 1988 году оба попали в Зал славы австралийской музыкальной ассоциации.
Армении везде мерещатся ПТРК "Спайк" - Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана примет участие в Италии на конференции по безопасности на Средиземноморье
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 132 раза - Минобороны Азербайджана
Ереван, Тегеран и Ашхабад обсуждают транзит туркменского газа в Армению через Иран - власти Армении
Азербайджанский Muganbank сократил за 9 месяцев активы на 10%
Азербайджан в январе-сентябре увеличил производство электроэнергии на 1%
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту побега двух заключенных
Семь кафе сгорело в киргизской столице
Международный туризм ежегодно растет на 5%, несмотря на все проблемы
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Украине прошел концерт классической музыки, посвященный Дню Независимости Азербайджана
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов