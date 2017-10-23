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Дальнее зарубежье 23.10.2017 10:52

В возрасте 70 лет скончался продюсер группы AC/DC Джордж Янг

Продюсер рок-группы AC/DC, гитарист Easybeats, один из известнейших австралийских музыкантов Джордж Янг скончался в понедельник в возрасте 70 лет.

"С болью в сердце мы вынуждены объявить об уходе нашего любимого брата и учителя Джорджа Янга. Без его помощи и наставлений не было бы AC/DC", - говорится в заявлении музыкантов, размещенном на сайте группы AC/DC.

Дж.Янг родился в Шотландии в 1946 году, его семья выехала в Австралию, когда будущий музыкант был еще подростком, там Дж.Янг вместе с Гарри Вандой и Тэдом Элбертом собрали музыкальный коллектив Easybeats.

В 1969 году после распада группы Дж.Янг и Г.Ванда занялись написанием песен и продюсированием, в 1988 году оба попали в Зал славы австралийской музыкальной ассоциации.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПРОДЮСЕР, AC/DC, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]