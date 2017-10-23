Более 91% доходов ГНФАР в 2018г придется на поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана

Более 91% доходов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в 2018 году составят поступления от продажи прибыльной нефти и газа.
Согласно бюджетным материалам на 2018 год, опубликованным Минфином, доходы ГНФАР на следующий год прогнозируются в 10 млрд 676,4 млн манатов (спад по сравнению с прогнозом на 2017 год на 1,3%), расходы – 11 млрд 986,5 млн манатов (спад на 21,2%).
В структуре доходов 91,1% или 9 млрд 723,8 млн манатов составят поступления от продажи прибыльной нефти и газа (спад на 1% по сравнению с прогнозом на 2017 год).
В структуре расходов ГНФАР – 76,9% или 9 млрд 216 млн манатов составят трансферты в госбюджет Азербайджана.
Еще 2 млрд 770,5 млн манатов планируется направить на финансирование различных инвестиционных проектов и социальных программ.
Доходы ГНФАР на 2017 год составляют 10 млрд 813 млн 861,6 тыс. манатов, расходы - 15 млрд 242 млн 928 тыс. манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
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