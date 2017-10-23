Глава МИД Азербайджана примет участие в Италии на конференции по безопасности на Средиземноморье

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Италию, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«Целью визита является участие 24-25 октября в работе конференции «Укрепление безопасности в Средиземноморье, сотрудничество в условиях большого потока мигрантов и беженцев», организованной в рамках Программы сотрудничества во имя Партнерства на Средиземном море ОБСЕ», - говорится в сообщении.
Э.Мамедъяров выступит на конференции.
"Также в рамках визита в Италию предусмотрен ряд двусторонних встреч главы МИД Азербайджана", - отмечается в сообщении.
Р.Бабаев
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