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Внешняя политика 23.10.2017 10:54

Глава МИД Азербайджана примет участие в Италии на конференции по безопасности на Средиземноморье

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Италию, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Целью визита является участие 24-25 октября в работе конференции «Укрепление безопасности в Средиземноморье, сотрудничество в условиях большого потока мигрантов и беженцев», организованной в рамках Программы сотрудничества во имя Партнерства на Средиземном море ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Э.Мамедъяров выступит на конференции.

"Также в рамках визита в Италию предусмотрен ряд двусторонних встреч главы МИД Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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