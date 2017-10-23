Премьер-министры Казахстана и Киргизии на заседании глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване намерены принять "дорожную карту" по урегулированию ряда вопросов, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Мы предполагаем, что в предстоящие дни наши премьер-министры встретятся в Ереване в рамках заседания глав правительств государств-членов ЕАЭС и подведут итог по договоренностям, достигнутым 18 октября в Астане, и примут "дорожную карту", которая отрегулирует многие вопросы, которые касаются исполнения сторонами вопросов транспортного, ветеринарного, фито-санитарного контроля на казахстанско-кыргызстанской границе", - сказал К.Абдрахманов журналистам в понедельник в Астане.

По словам министра, документ также направлен на урегулирование вопросов таможенного и налогового администрирования, а также исполнение технического регламента в рамках ЕАЭС.

По информации главы МИД Казахстана, разработкой документа занимается рабочая группа во главе с первыми заместителями глав правительств Казахстана и Киргизии.

"Все эти пять дней, включая прошедшие выходные, рабочая группа активно работала и сегодня, буквально в эти часы и минуты, продолжает свою работу. Переговоры в рамках рабочей группы прошли конструктивно, обсужден весь блок вопросов, которые касались ситуации, в том числе, сложившейся на границе", - отметил он.

С 10 октября на границе Киргизии и Казахстана наблюдается скопление людей и грузов. В тот день Государственная пограничная служба Киргизии перешла на усиленный вариант несения службы в связи с намеченными на 15 октября выборами президента. Казахстанская сторона со своей стороны усилила проверки на границе, объяснив это плановой пограничной операцией.

На минувшей неделе премьер-министр Киргизии Сапар Исаков находился в Астане с рабочим визитом, по итогам которого была достигнута договоренность об обеспечении приоритетного порядка пересечения киргизско-казахстанской государственной границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автотранспортных средств, легкового автотранспорта и порожних грузовых автотранспортных средств.