BakuBus сократило в 2016г чистый убыток на 43% - до почти 55 млн манатов

Чистый убыток ООО "BakuBus" по итогам деятельности в 2016 году составил 54 млн 637,619 тыс. манат, что на 42,7% ниже показателя 2015 года.

Согласно финотчетности общества, операционный доход общества за 2016 год составил 12 млн 629,019 тыс. манат (рост в 2,9 раза). В целом, по итогам 2016 года операционный убыток BakuBus составил 15 млн 760,78 тыс. манат (рост на 39,9%),

Активы "BakuBus" на 1 января 2017 года равны 226 млн 143,163 тыс. манат (спад на 7,8%). При этом краткосрочные активы общества за 2016 год снизились на 44%, до 12 млн 993,717 тыс. манат, долгосрочные – снизились на 4%, до 213 млн 149,446 тыс. манат.

Обязательства общества на начало текущего года составили 177 млн 966,638 тыс. манат (спад на 9,8%), в том числе долгосрочные – 138 млн 231,706 тыс. манат (спад на 12,4%), краткосрочные – 39 млн 734,932 тыс. манат (рост на 0,5%).

Капитал общества на 1 января 2017 года равен 48 млн 176,525 тыс. манат (рост на 0,8%), в том числе акционерный капитал – 18 млн 49,357 тыс. манат (спад на 39,8%), госинвестиции – 181 млн 697,106 тыс. манат (рост на 58,4%).

ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.

Н.Аббасова