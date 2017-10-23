Террориста Абдеслама будут доставлять из Франции в Бельгию на каждое заседание суда с его участием

Единственный оставшийся в живых участник теракта в Париже 13 ноября 2015 года Салах Абдеслам будет присутствовать на процессе в Брюсселе по делу о перестрелке с полицией в марте 2016 года, когда стражи порядка случайно обнаружили квартиру, в которой он укрывался в бельгийской столице.

Для этого его будут доставлять каждый день заседания суда из Парижа в Брюссель и обратно воздушным путем, сообщила в понедельник газета La Derniere Heure. Это позволит не переводить С.Абдеслама в бельгийскую тюрьму из Франции.

Ранее террорист выразил пожелание присутствовать на этом процессе в Брюсселе.

При этом бельгийское издание уточняет, что практические детали такой доставки в суд в Брюсселе С.Абдеслама, о которой договорились французские и бельгийские власти, до сих пор были неизвестны.