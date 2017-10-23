Примкнувший к ИГИЛ российский офицер экстрадирован из Турции в Таджикистан

В Таджикистан из Турции экстрадирован гражданин России, воевавший на Ближнем Востоке в рядах террористической группировки "Исламское государство".

МВД Таджикистана сообщает, что бывший сотрудник Министерства обороны РФ Денис Хисамов попал в Сирию по поддельному паспорту гражданина республики.

"Уроженец города Краснодар, 34-летний Денис Франгизович Хисамов имеет высшее образование, кандидат технических наук, бывший сотрудник Министерства обороны Российской Федерации в звании капитан. В мае 2015 года путем подделки подготовил паспорт гражданина Республики Таджикистан, по этому паспорту из России вылетел в Турцию, там же вступил в ряды ИГИЛ", - рассказал в понедельник "Интерфаксу" начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

По его данным, "Д.Хисамов принимал активное участите в конфликтах и боевых действиях на территории Ирака и Сирии. В апреле 2017 года во время возвращения из Ирака и Сирии был задержан сотрудниками полиции Турции с поддельным паспортом Республики Таджикистан. После этого он был отправлен в Таджикистан".

"На допросе Хисамов сообщил правоохранительным органам, что в 1999 году экстерном закончил школу №48 и поступил в Краснодарское высшее военное училище имени им. генерала армии С.М. Штеменко, которое закончил с золотой медалью в 2004 году с занесением на Доску почета. После был назначен начальником службы защиты государственной тайны 274 Научного центра Минобороны РФ. Спустя год Центр был расформирован и Хисамов был переведен в распоряжение 8 управления 8 отдела Генерального штаба Минобороны РФ. Дослужив до звания капитан, Хисамо в 2009 году уволился из Минобороны РФ по собственному желанию, после чего начал свою преступную деятельность", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, Д.Хисамов намеревался вернуться в Россию, чтобы совершить преступление.

Расследования продолжаются.