Правящая коалиция Аргентины на выборах в конгресс одержала победы в четырех важнейших районах

Правящая коалиция Аргентины во главе с президентом Маурисио Макри, согласно первоначальным результатам выборов в конгресс, одержала победу в ключевых регионах страны, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Первоначальные результаты выборов, которые прошли накануне, показали, что коалиция президента одержала победу в четырех самых густонаселенных районах страны - в Буэнос-Айресе, Кордове, Санта-Фе и Мендосе.
В сообщении отмечается, что по результатам выборов правящая коалиция, вероятно, составит большинство в аргентинском конгрессе, впервые с момента прихода М.Макри к власти в 2015 году.
В свою очередь издание "Нью-Йорк таймс" отметило, что прошедшие выборы в стране широко воспринимались как показатель успешности первых двух лет правления М.Макри.
Кроме того, результаты выборов в конгресс дают шанс М.Макри быть переизбранным на пост президента на следующих президентских выборах, которые пройдут в Аргентине в 2019 году, отметила "Нью-Йорк таймс".
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