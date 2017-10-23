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Дальнее зарубежье 23.10.2017 12:18

Правящая коалиция Аргентины на выборах в конгресс одержала победы в четырех важнейших районах

Правящая коалиция Аргентины во главе с президентом Маурисио Макри, согласно первоначальным результатам выборов в конгресс, одержала победу в ключевых регионах страны, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Первоначальные результаты выборов, которые прошли накануне, показали, что коалиция президента одержала победу в четырех самых густонаселенных районах страны - в Буэнос-Айресе, Кордове, Санта-Фе и Мендосе.

В сообщении отмечается, что по результатам выборов правящая коалиция, вероятно, составит большинство в аргентинском конгрессе, впервые с момента прихода М.Макри к власти в 2015 году.

В свою очередь издание "Нью-Йорк таймс" отметило, что прошедшие выборы в стране широко воспринимались как показатель успешности первых двух лет правления М.Макри.

Кроме того, результаты выборов в конгресс дают шанс М.Макри быть переизбранным на пост президента на следующих президентских выборах, которые пройдут в Аргентине в 2019 году, отметила "Нью-Йорк таймс".

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Тэги: АРГЕНТИНА, КОНГРЕСС, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]