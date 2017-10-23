На юге Ирана произошло землетрясение силой 5,5 баллов по шкале Рихтера, сообщает в понедельник агентство ИРНА со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

По его данным, землетрясение произошло в 9:30 мск в провинции Хормозган.

Толчки произошли на глубине 20 км, а эпицентр находился примерно в 110 километрах от столицы провинции - Бендер-Аббас.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Ранее в августе в той же провинции произошло землетрясение силой 5,4 баллов, которое причинило значительный материальный ущерб.