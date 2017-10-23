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Регион 23.10.2017 12:36

На юге Ирана произошло землетрясение силой 5.5 баллов по шкале Рихтера

На юге Ирана произошло землетрясение силой 5,5 баллов по шкале Рихтера, сообщает в понедельник агентство ИРНА со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

По его данным, землетрясение произошло в 9:30 мск в провинции Хормозган.

Толчки произошли на глубине 20 км, а эпицентр находился примерно в 110 километрах от столицы провинции - Бендер-Аббас.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Ранее в августе в той же провинции произошло землетрясение силой 5,4 баллов, которое причинило значительный материальный ущерб.

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Тэги: ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]