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ТЭК 23.10.2017 12:37

Ереван, Тегеран и Ашхабад обсуждают транзит туркменского газа в Армению через Иран - власти Армении

Ереван, Тегеран и Ашхабад ведут переговоры об организации транзитных поставок природного газа из Туркменистана в Армению через территорию Ирана, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян журналистам.

По его словам, возможность импорта туркменского газа рассматривается в рамках "трехсторонней схемы обмена товарами и схемы регулирования долговых обязательств Иран-Туркменистан".

"Территория Ирана является единственным возможным направлением для транзита туркменского газа в Армению, но из-за отсутствия прямого трубопровода расходы значительно возрастают. Для обсуждения возможностей транзита и согласования тарифов будет организована встреча экспертов в трехстороннем формате", - уточнил А.Манукян.

По его словам, Армения также готова наращивать поставки газа из Ирана, если Тегеран предложит выгодные условия поставок.

"Российские тарифы на газ для Армении достаточно низкие ($150 за 1 тыс. куб. м - ИФ). Если Иран предложит более низкий тариф, мы можем рассмотреть, но в том случае, если речь будет идти о долгосрочных договоренностях", - сказал А.Манукян.

Он также заявил, что реализация армяно-иранской программы "газ в обмен на электроэнергию" будет продолжена.

"Программа будет расширена после запуска в конце 2019 года третьей высоковольтной ЛЭП Армения-Иран", - сказал глава Минэнерго.

В августе премьер Армении Карен Карапетян заявил, что Ереван и Тегеран не ведут переговоры об увеличении поставок иранского газа.

"Переговоры об увеличении объемов иранского газа не ведутся. Если будет предложение (с иранской стороны - ИФ), которое устроит нас в ценовом отношении, то с радостью", - говорил К.Карапетян.

В начале августа президенты Армении и Ирана Серж Саргсян и Хасан Рухани на встрече в Тегеране обсудили реализацию крупных экономических проектов, в частности, в сфере газа и электроэнергетики.

Ранее иранское агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане сообщало, что с армянской стороной достигнута договоренность об увеличении к 2018 году поставок в Армению до 3 млн куб. м газа в сутки по сравнению с текущим объемом в 1 млн куб. м газа в сутки.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил журналистам, что Россия планирует с помощью армянских партнеров наладить поставки электроэнергии в Иран по обменным операциям.

"Мы видим потенциал для повышения эффективности работы на армянском рынке не только в газовой сфере, но и за счет того, чтобы осуществлять разменные операции по электроэнергии. Армянская сторона планирует построить в 2018 году высоковольтную ЛЭП, это нам позволит экспортировать по разменным операциям электроэнергию на иранский рынок", - сказал глава "Газпрома".

Министерства энергетики России и Ирана в марте этого года подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области торговли электрической энергией.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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