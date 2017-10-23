Министерство обороны Азербайджана считает, что армянская сторона страдает галлюцинациями.

«Пребывающим в состоянии страха и тревоги армянам везде мерещится современное азербайджанское оружие, в том числе управляемее противотанковые ракетные комплексы «Спайк», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство подчеркивает, что Ереван пытается ввести мировое сообщество в заблуждение в стремлении скрыть совершаемые армянской стороной провокации. «Ереван, виновный в убийстве азербайджанского солдата (22 октября - ИФ), совершенного армянской стороной сразу после состоявшейся встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве, стремясь скрыть совершаемые им провокации и отвлечь внимание мировое общественности, в очередной раз распространяет полные клеветы информации», - подчеркивает оборонное ведомство.

Минобороны отмечает, что азербайджанские солдаты, "посадившие врага на место во время апрельских боестолкновений 2016 года" и сегодня готовы продемонстрировать свою силу, используя находящиеся в арсенале Национальной армии Азербайджана оружие и боевую технику.

Р.Бабаев