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Карабахский конфликт 23.10.2017 12:40

Армении везде мерещатся ПТРК "Спайк" - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана считает, что армянская сторона страдает галлюцинациями.

«Пребывающим в состоянии страха и тревоги армянам везде мерещится современное азербайджанское оружие, в том числе управляемее противотанковые ракетные комплексы «Спайк», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство подчеркивает, что Ереван пытается ввести мировое сообщество в заблуждение в стремлении скрыть совершаемые армянской стороной провокации. «Ереван, виновный в убийстве азербайджанского солдата (22 октября - ИФ), совершенного армянской стороной сразу после состоявшейся встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве, стремясь скрыть совершаемые им провокации и отвлечь внимание мировое общественности, в очередной раз распространяет полные клеветы информации», - подчеркивает оборонное ведомство.

Минобороны отмечает, что азербайджанские солдаты, "посадившие врага на место во время апрельских боестолкновений 2016 года" и сегодня готовы продемонстрировать свою силу, используя находящиеся в арсенале Национальной армии Азербайджана оружие и боевую технику.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБОРОНА, МИНИСТЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]