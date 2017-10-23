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Регион 23.10.2017 16:28

Совет Федерации планирует выступить в поддержку сохранения ядерной сделки с Ираном

В Совете Федерации выражают обеспокоенность возможным срывом "ядерной сделки" по Ирану и намерены призвать парламенты стран "шестерки" (пять членов СБ ООН и Германия) посредников принять меры к сохранению соглашения.

"Разделяя точку зрения МАГАТЭ, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации призывают членов парламентов Китая, Франции, Германии, Великобритании и Европейского парламента использовать свое высокое влияние на политическое руководство своих государств с целью сохранения в силе исторического соглашения по иранской ядерной программе", - говорится в проекте обращения СФ, который обсуждался на заседании комитета верхней палаты по международным делам .

Члены Совета Федерации также обращаются "к членам Конгресса Соединенных Штатов Америки с настоятельной просьбой задействовать все возможные ресурсы для предотвращения возникновения этой крайне опасной ситуации".

"Не существует каких-либо оснований для сворачивания сотрудничества с Ираном по ядерной программе. Оценки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), уполномоченного осуществлять мониторинг деятельности Ирана в ядерной сфере, подтверждают выполнение этим государством своих обязательств по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий - ИФ)", - подчеркивается в документе.

Данное обращение, как ожидается, будет рассматриваться на пленарном заседании Совета Федерации в среду.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]