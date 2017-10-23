Ежегодно в германском бундесвере выявляют свыше 20 экстремистов - парламентарий

С 2008 года в вооруженных силах Германии выявлено около 200 правых экстремистов, сообщила газете "Миттельдойче цайтунг" депутат фракции "зеленых" в Бундестаге Ирене Михалич.

Эта цифра содержится в ответе министерства обороны ФРГ на запрос И.Михалич.

"Более 20 правых экстремистов в бундесвере каждый год - это значительные и внушающие опасения масштабы", - заявила в интервью газете депутат, которую цитирует в понедельник радиостанция "Дойче велле".

При этом И.Михалич указала, что глава Службы военной разведки ФРГ Кристоф Грамм ранее заявлял о примерно восьми ежегодно фиксируемых случаях правого экстремизма в бундесвере.

"Подобная аналитическая недостоверность очень опасна, в особенности, если учитывать военную подготовку, которую правые экстремисты в бундесвере могут использовать для своих целей", - сказала депутат.

В начале октября глава Службы военной разведки заявил, что не видит существенного роста правоэкстремистских тенденций в бундесвере.

Ранее, по данным радиостанции, огласку получил случай увольнения из рядов бундесвера солдата-расиста, допускавшего правоэкстремистские высказывания. В апреле 2017 года контрразведка разоблачила старшего лейтенанта Франко А., готовившего теракт под видом "сирийского беженца". Кроме того, из числа резервистов бундесвера был исключен сторонник правоэкстремистского "Германского движения за идентичность".