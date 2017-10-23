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Дальнее зарубежье 23.10.2017 17:02

Меры Мадрида в отношении Барселоны соответствуют конституционному порядку Испании - Еврокомиссия

Позиция Европейской комиссии по каталонскому вопросу хорошо известна еще со 2 октября, ее неоднократно публично излагали председатель ЕК Жан-Клод Юнкер и его первый заместитель Франс Тиммерманс, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Мы всегда говорили, что уважаем конституционный и юридический порядок Испании", - сказал пресс-секретарь ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, как Еврокомиссия оценивает соответствие действий Мадрида принципам правового государства.

По словам М.Схинаса, принимаемые испанским правительством меры "как раз вписываются в этот конституционный контекст".

Как сообщалось, глава правительства Испании Мариано Рахой объявил, что Мадрид вводит в действие 155-ю статью конституции страны, позволяющую общенациональным властям принять меры по принуждению Каталонии к выполнению конституционных обязательств.

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Тэги: ЕС, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, КОНСТИТУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]