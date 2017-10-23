Меры Мадрида в отношении Барселоны соответствуют конституционному порядку Испании - Еврокомиссия

Позиция Европейской комиссии по каталонскому вопросу хорошо известна еще со 2 октября, ее неоднократно публично излагали председатель ЕК Жан-Клод Юнкер и его первый заместитель Франс Тиммерманс, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Мы всегда говорили, что уважаем конституционный и юридический порядок Испании", - сказал пресс-секретарь ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, как Еврокомиссия оценивает соответствие действий Мадрида принципам правового государства.

По словам М.Схинаса, принимаемые испанским правительством меры "как раз вписываются в этот конституционный контекст".

Как сообщалось, глава правительства Испании Мариано Рахой объявил, что Мадрид вводит в действие 155-ю статью конституции страны, позволяющую общенациональным властям принять меры по принуждению Каталонии к выполнению конституционных обязательств.