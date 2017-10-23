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СНГ 23.10.2017 17:28

Пленарное заседание "Астаны-7" пройдет 31 октября - МИД Казахстана

Пленарное заседание седьмого раунда переговоров по Сирии в Астане состоится 31 октября, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Приглашаем к информационному освещению пленарного заседания встречи (Астана-7 - ИФ), которое состоится 31 октября в гостинице "Rixos". Время начала заседания будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении МИД Казахстана, распространенном в понедельник.

Как сообщалось, седьмая встреча по Сирии в Астане намечена на 30-31 октября.

В ходе седьмого раунда планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.

Состоявшийся в сентябре шестой раунд переговоров в Астане завершился принятием совместного заявления о создании зон деэскалации в Сирии.

Предыдущие раунды переговоров по Сирии состоялись на астанинской площадке 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта, 3-4 мая, 4-5 июля текущего года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ДАТЫ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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