Пленарное заседание седьмого раунда переговоров по Сирии в Астане состоится 31 октября, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Приглашаем к информационному освещению пленарного заседания встречи (Астана-7 - ИФ), которое состоится 31 октября в гостинице "Rixos". Время начала заседания будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении МИД Казахстана, распространенном в понедельник.

Как сообщалось, седьмая встреча по Сирии в Астане намечена на 30-31 октября.

В ходе седьмого раунда планируется утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Стороны также намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.

Состоявшийся в сентябре шестой раунд переговоров в Астане завершился принятием совместного заявления о создании зон деэскалации в Сирии.

Предыдущие раунды переговоров по Сирии состоялись на астанинской площадке 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта, 3-4 мая, 4-5 июля текущего года.