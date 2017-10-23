Дмитрий Кумсишвили примет участие во втором CEO Lunch Tbilisi

«Продолжается регистрация участников на второй CEO Lunch Tbilisi, который состоится 27 октября в Грузии», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев. По его словам регистрация на форум будет открыта до 26 октября, ссылка для регистрации: http://www.caspianenergy.org/index.php/ceo-lunch/item/125-ceo-lunch-tbilisi-gruziya-27-10-2017

«В качестве почетных гостей на СЕО Lunch примут участие первый вице-премьер Грузии, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Грузии Дурсун Гасанов, первый заместитель министра финансов Грузии Гиоргий Табуашвили, заместитель министра финансов Лаша Хутсишвили, заместитель министра финансов Николоз Гагуа, заместитель министра финансов Гиорги Какауридзе », - сказал Тельман Алиев.



Тельман Алиев особо подчеркнул личную поддержку и участие Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Грузии Дурсуна Гасанова, который в индивидуальном порядке побеседовал с каждой компанией-участницей CEO Lunch Tbilisi, поинтересовался их проблемами и выслушал их предложения по налаживанию двусторонних экономических и деловых отношений между Азербайджаном и Грузией.

Он также напомнил, что первый CEO Lunch Tbilisi с участием премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили состоялся 29 сентября в Грузии в рамках официальной церемонии возобновления деятельности Caspian Energy Georgia. третий CEO Lunch Tbilisi состоится 1 декабря 2017 года.

Тельман Алиев добавил, что в марте 2018 года при поддержке Правительства Грузии и Азербайджанской Республики Caspian European Club состоится 5-й Международный «Caspian Energy Forum», на открытии которого планируется участие Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

CEO Lunch – является одним из ключевых инструментов “networking”, и проводится с целью создания возможностей для общения руководителей компаний в неформальной обстановке и налаживания новых контактов. Он отметил, чтоCaspianEuropeanClub иCaspianAmericanClubпроводятCEOLunchcучастием топ-менеджеров компанийCEIBCкаждую третью среду месяца в Баку и каждую последнюю пятницу месяца в Тбилиси.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Caspian European Club ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором, а также оказывает информационную и организационную поддержку проектам по развитию малого и среднего бизнеса и стартапов.