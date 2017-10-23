Бурджанадзе обвинила власти в фальсификации итогов местных выборов в Грузии

Лидер оппозиционной партии "Демократическое движение", экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе заявляет о фальсификации властями итогов состоявшихся в минувшую субботу в Грузии выборов в органы местного самоуправления.

"Голоса избирателей нашей партии самым грубым образом просто украли. У меня на руках документы, которые дают право утверждать, что управляющий действующими грузинскими властями олигарх Бидзина Иванишвили является вором. Он дал негласное распоряжение убрать с политической арены меня и мою партию", - заявила в понедельник на брифинге Н.Бурджанадзе.

Она предъявила журналистам два акта членов избирательной комиссии 28-го избирательного участка города Каспи. Согласно первому итоговому акту, кандидат от "Демократического движения" выиграл выборы, однако по второму акту победителем был назван представитель правящей партии "Грузинская мечта".

"Победу нашего кандидата в Каспи украли после прибытия на участок сотрудников госбезопасности, которые потребовали заново пересчитать голоса. Самое циничное в этом воровстве заключается в том, что кандидат от нашей партии в Каспи получил 147 голосов, а его партия не получила ни одного голоса. Наш кандидат требовал от членов избиркома еще раз пересчитать итоги голосования и найти хотя бы один его голос, отданный за "Демократическое движение". После этого требования без пересчета голосов нашей партии приписали 46 голосов", - сказала Н.Бурджанадзе.

По ее утверждению, практически на всех избирательных участках при подведении итогов выборов большинство голосов избирателей "Демократического движения" не были внесены итоговые акты избиркомов.

"На местных выборах реально мы получили от 12 до 14 процентов голосов, но нам в избиркомах вывели немногим более 2 процентов голосов, остальное у нас по заданию Иванишвили украли", - заявила Н.Бурджанадзе.

Она сообщила, что располагает многочисленными документами, свидетельствующими о фальсификации итогов выборов в Грузии, и представит их международным организациям.

В минувшую субботу в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, на которых, по официальным данным, убедительную победу одержала правящая партия "Грузинская мечта" и ее кандидаты в муниципальные депутаты и мэры городов.