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Дальнее зарубежье 23.10.2017 17:57

Власти Ирака считают недопустимым иностранное вмешательство в дела иракских вооруженных формирований

Администрация премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади после последних заявлений госсекретаря США Рекса Тиллерсона обнародовала заявление, в котором выступила против иностранного вмешательства в дела вооруженных формирований Ирака.

Накануне Р.Тиллерсон заявлял, что "все иностранные бойцы должны вернуться домой" из Ирака в связи со скорым разгромом группировки ИГ. Отдельно госсекретарь упомянул "иранских ополченцев".

"Воины "Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации" - ИФ) - иракцы-патриоты и заплатили своими жизнями за защиту своей страны, и они народ Ирака, и они подчиняются иракскому командованию по конституции", - отмечается в заявлении иракских властей, выдержки из которого цитирует курдский телеканал "Рудау".

"Ни у кого нет права вмешиваться в иракские дела и определять, что им (иракцам - ИФ) следует делать", - говорится в заявлении.

Иракские власти подчеркивают, что любые иностранные силы или силы международной коалиции, воюющие против ИГ, присутствуют в Ираке в ограниченных масштабах, и подобные силы лишь тренируют иракские части и оказывают логистическую поддержку, а не участвуют в боях.

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Тэги: ИРАК, ОПОЛЧЕНИЕ, ОТВЕТ, ТИЛЛЕРСОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]