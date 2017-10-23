Напавший на Фельгенгауэр был жителем Израиля, его гражданство устанавливается

Мужчина, напавший на журналистку "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, последнее время проживал в Израиле, однако его гражданство пока не установлено, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В последнее время злоумышленник проживал в Израиле, его гражданство в настоящее время устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Радиостанция "Эхо Москвы" в своём "Твиттере" сообщает, что напавшего на Т.Фельгенгауэр зовут Борис Гриц, он является иностранным гражданином.