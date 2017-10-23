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СНГ 23.10.2017 16:30

Напавший на Фельгенгауэр был жителем Израиля, его гражданство устанавливается

Мужчина, напавший на журналистку "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, последнее время проживал в Израиле, однако его гражданство пока не установлено, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В последнее время злоумышленник проживал в Израиле, его гражданство в настоящее время устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Радиостанция "Эхо Москвы" в своём "Твиттере" сообщает, что напавшего на Т.Фельгенгауэр зовут Борис Гриц, он является иностранным гражданином.

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Тэги: РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТКА, НАПАДАВШИЙ, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]