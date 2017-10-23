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Дальнее зарубежье 23.10.2017 18:33

Президент Египта летит во Францию обсуждать экономическое и военное сотрудничество

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси начинает в понедельник трехдневный визит во Францию, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сначала египетский лидер встретится с французским министром обороны Флоранс Парли, во вторник у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В ходе поездки А.Ф.ас-Сиси намерен обсудить экономическое и военное сотрудничество с Францией.

Кроме того, на встрече будет обсуждаться ряд международных вопросов, в частности, ситуация в Сирии и Ираке.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕГИПЕТ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]