Президент Египта летит во Францию обсуждать экономическое и военное сотрудничество

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси начинает в понедельник трехдневный визит во Францию, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сначала египетский лидер встретится с французским министром обороны Флоранс Парли, во вторник у него запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В ходе поездки А.Ф.ас-Сиси намерен обсудить экономическое и военное сотрудничество с Францией.

Кроме того, на встрече будет обсуждаться ряд международных вопросов, в частности, ситуация в Сирии и Ираке.