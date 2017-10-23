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Дальнее зарубежье 23.10.2017 16:30

Лавров заявил о выходе игиловцев из Ракки, когда город был осажден коалицией во главе с США

Москва находится в контакте с Вашингтоном по сирийскому вопросу, включая деконфликтинг, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы в контактах с американскими коллегами по сирийской проблеме, включая темы, так называемого деконфликтинга, и по линии военных, и по линии внешнеполитических ведомств", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

Глава российского МИД обратил внимание на "странные вещи, происходящие в деятельности ведомой американцами коалиции в Сирии".

"Имели место многочисленные случаи, когда в периоды наступления сирийской армии на позиции игиловцев, те же самые игиловцы из тех районов, которые контролировались опекаемой Соединенными Штатами оппозицией, спокойно выходили и направлялись для оказания дополнительного сопротивления сирийской правительственной армии", - отметил С.Лавров.

Он добавил, что "были случаи массового исхода игиловцев из Ракки в тот самый момент, когда коалиция, поддерживаемая США, вела осаду этого города".

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, ИГИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]