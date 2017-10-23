Лавров заявил о выходе игиловцев из Ракки, когда город был осажден коалицией во главе с США

Москва находится в контакте с Вашингтоном по сирийскому вопросу, включая деконфликтинг, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы в контактах с американскими коллегами по сирийской проблеме, включая темы, так называемого деконфликтинга, и по линии военных, и по линии внешнеполитических ведомств", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

Глава российского МИД обратил внимание на "странные вещи, происходящие в деятельности ведомой американцами коалиции в Сирии".

"Имели место многочисленные случаи, когда в периоды наступления сирийской армии на позиции игиловцев, те же самые игиловцы из тех районов, которые контролировались опекаемой Соединенными Штатами оппозицией, спокойно выходили и направлялись для оказания дополнительного сопротивления сирийской правительственной армии", - отметил С.Лавров.

Он добавил, что "были случаи массового исхода игиловцев из Ракки в тот самый момент, когда коалиция, поддерживаемая США, вела осаду этого города".