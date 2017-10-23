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Дальнее зарубежье 23.10.2017 18:40

Багдад за возвращение Сирии в Лигу арабских государств - глава МИД Ирака

Сирия должна быть возвращена в Лигу арабских государств (ЛАГ), считает министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Это наша стратегическая позиция. Мы считаем, что необходимо уважать суверенитет и необходимо вернуть Сирии место в Лиге арабских государств", - сказал глава МИД Ирака на брифинге после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Что касается всех политических вопросов в сирийском государстве, отметил И. аль-Джаафари, "они должны решаться самими сирийцами".

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено после начала там гражданской войны.

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Тэги: СИРИЯ, ИРАК, ЛАГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]