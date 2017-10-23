Багдад за возвращение Сирии в Лигу арабских государств - глава МИД Ирака

Сирия должна быть возвращена в Лигу арабских государств (ЛАГ), считает министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Это наша стратегическая позиция. Мы считаем, что необходимо уважать суверенитет и необходимо вернуть Сирии место в Лиге арабских государств", - сказал глава МИД Ирака на брифинге после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Что касается всех политических вопросов в сирийском государстве, отметил И. аль-Джаафари, "они должны решаться самими сирийцами".

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено после начала там гражданской войны.