Саргсян утвердил создание армяно-российской объединенной группировки войск

Президент Армении Серж Саргсян подписал в понедельник соглашение об армяно-российской объединенной группировке войск, сообщает пресс-служба главы армянского государства.
Документ был ратифицирован парламентом Армении 5 октября. 19 июля соглашение было ратифицировано Советом Федерации РФ.
Соглашение и приложение к нему определяют предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск РФ и Армении. Отмечается, что объединенная группировка предназначена для обеспечения военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности.
"Объединенную группировку составляют органы управления и войска (силы) вооруженных сил сторон, а также другие войска, воинские формирования и органы сторон, развернутые в регионе в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии и спланированные к применению под единым командованием, по единому замыслу и плану", - говорится в пояснительной записке.
Уполномоченными органами по реализации соглашения являются министерства обороны РФ и Армении, они определяют состав объединенной группировки на основе анализа военно-политической обстановки и с учетом направления потенциальных угроз.
Устанавливается, что планирование применения объединенной группировки ведется в мирное время на основании совместной директивы генеральных штабов вооруженных сил сторон. "План ее применения разрабатывается командованием и оперативной группой, выделяемой из состава российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Армения, и утверждается начальниками генеральных штабов вооруженных сил сторон", - говорится в пояснительной записке.
К основным задачам объединенной группировки относятся своевременное вскрытие непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против РФ и Армении и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обеих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.
Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении.
Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды. "Реализация соглашения в полной мере отвечает интересам РФ, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - говорится в сопроводительных документах.
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