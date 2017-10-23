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СНГ 23.10.2017 16:42

Посольство Израиля проверяет информацию о наличии у нападавшего на журналистку Фельгенгауэр гражданства этой страны

Посольство Израиля в РФ проверяет информацию о том, что нападавший на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр имеет гражданство этой страны, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в дипмиссии.

"Информация о наличии израильского гражданства у напавшего на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр проверяется. В настоящее время посольство Израиля в Москве не подтверждает и не опровергает эти сведения", - сказали в посольстве.

"Мы возмущены фактом нападения на Татьяну Фельгенгауэр. Вне зависимости от гражданства нападавшего Израиль считает недопустимым посягательства на жизнь и здоровье журналистов", - подчеркнули в израильской дипмиссии.

"Мы желаем Татьяне Фельгенгауэр и пострадавшему охраннику радиостанции "Эха Москвы" полного и скорейшего выздоровления", - отметил собеседник агентства.

В посольстве выразили уверенность, что "правоохранительные органы России проведут компетентное расследование всех обстоятельств этого происшествия".

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Тэги: РОССИЯ, ФЕЛЬГЕНГАУЭР, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]