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Регион 23.10.2017 19:04

Один из депутатов украинской Рады заявил в Генпрокуратуру о правонарушении в отношении трех граждан Грузии

Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко передал в понедельник в Генеральную прокуратуру Украины информацию о совершении уголовных правонарушений в отношении трёх граждан Грузии, которых вывезли из Украины в Тбилиси.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к заданию Генпрокуратуры также прибыл лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, с которым ранее работали вывезенные из Украины граждане Грузии.

"Мы хотим передать сообщение о совершении уголовного правонарушения, сообщение о преступлении, которое было совершено 21 октября 2017 года сотрудниками Национальной гвардии, а также, возможно, сотрудниками полиции и военнослужащими, которые незаконно похитили с применением физической силы и пыток, принуждения, и вывезли с территории Украины на территорию Грузии трёх лиц, которые являются гражданами Республики Грузия", - сказал Ю.Деревянко журналистам в понедельник у здания Генпрокуратуры.

По его словам, речь идёт о Михаиле Абзианидзе, Давиде Макишвили, Георгие Рубашвили, которые на законных основаниях находились на территории Украины: у них были справки о праве постоянного проживания.

В свою очередь М.Саакашвили заявил журналистам, что "в отношении этих людей нет ни одного уголовного дела в Украине".

"Их не было со мной, по крайней мере, Абзианидзе и Рубашвили, точно не было со мной на Шегини (пункт пропуска на границе с Польшей, через который 10 сентября на Украину прорвался М.Саакашвили - ИФ). По третьему просто не знаю, был ли... То есть, нет ни одного процессуального основания человека схватить. Даже если было уголовное дело, его должна была арестовать полиция", - подчеркнул лидер "Руха новых сил".

По его словам, этих людей, "по крайней мере, двоих из них", не доставляли в отделение полиции перед тем, как вывезти с территории страны.

"Здесь нарушен Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс, нарушена Конституция, все международные обязательства. Потому что если человека депортируют из страны, он проходит через судебную процедуру, апелляцию: сначала ему предоставляют основания, почему его депортируют. Здесь не было сделано ничего", - пояснил политик.

М.Саакашвили также добавил, что в полиции и СБУ, куда после исчезновения грузин обратились адвокаты, не располагали информацией о том, где находятся эти люди.

По его словам, М.Абзианидзе, Д.Макишвили, Г.Рубашвили вышли на связь, в настоящее время они находятся в Тбилиси.

При этом М.Саакашвили, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, отметил, что не встречался с президентом Украины после пересечения украинско-польской границы.

Кроме того, комментируя информацию о том, что якобы бывший член Партии регионов Владимир Олийнык профинансировал установку нескольких палаток у здания украинского парламента, М.Саакашвили заявил: "Порошенко был основателем Партии регионов... Они, бывшие "регионалы", будут обвинять меня, что нас "регионалы" поддерживают? Любое нахальство имеет свои пределы. Что они там все курят? Если они ничего больше не придумали, хорошо".

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, СОРАТНИКИ, ДЕПОРТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]