Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в Королевском институте международных отношений, заявил, что "нет абсолютно никаких сомнений" в сохранении сделки по атому между Ираном и "шестеркой".

"Задача нашего поколения - придерживаться этого соглашения, и британская дипломатия будет на передовой при защите сделки", - заявил глава МИД Британии.

В 2015 году Иран и "шестерка" стран - Великобритания, Китай, Германия, Россия, США и Франция - достигли соглашения по иранскому атому, которое позволило снять с Тегерана международные санкции.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал сделку, заключенную при его предшественнике. 13 октября Д.Трамп сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий СВПД. По словам президента, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.