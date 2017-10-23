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Дальнее зарубежье 23.10.2017 16:53

Тиллерсон прибыл с неожиданным визитом в Кабул

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник прибыл с неожиданным визитом в столицу Афганистана, сообщает посольство США в Афганистане.

По прибытии Р.Тиллерсон провел в Кабуле встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани и с премьер-министром Абдуллой Абдуллой, в ходе которой стороны подтвердили взаимное стремление к миру, стабильности и долгосрочному процветанию Афганистана.

Госсекретарь подчеркнул, что "новая стратегия США по Южной Азии подразумевает тесное сотрудничество Вашингтона и Кабула, а также с другими партнерами в регионе, чтобы добиться мира в Афганистане и сорвать планы террористов, рассчитывающих не допустить этого (мира - ИФ)".

А.Гани в свою очередь поблагодарил США за поддержку и заверил Р.Тиллерсона в приверженности запланированным реформам, нацеленным на повышение благополучия и безопасности граждан Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ТИЛЛЕРСОН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]