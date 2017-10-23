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Макроэкономика 23.10.2017 17:08

Доллар США дорожает, евро находится под давлением перед заседанием ЕЦБ

Курс американского доллара в понедельник уверенно повышается, в то время как евро находится под давлением из-за предстоящего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает MarketWatch.

Кроме того, ослаблению курса единой европейской валюты способствуют новости из Каталонии, где продолжается противостояние региональных властей и правительства Испании.

Вместе с тем иена дешевеет, поскольку победа правящей коалиции Японии на досрочных выборах снижает вероятность смягчения денежно-кредитной политики в стране.

Евро торгуется днем в районе $1,1735 против $1,1784 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 133,59 иены по сравнению со 133,78 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 113,83 иены против 113,52 иены в пятницу.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,22%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,24%.

На этой неделе состоятся заседания шести центральных банков, включая ЕЦБ и Банк Канады. Трейдеры на развивающихся рынках следят за судьбой лиры и рубля перед заседаниями ЦБ Турции и России.

"В целом мы ожидаем, что ЕЦБ объявит о сокращении выкупа активов с 60 млрд евро в месяц до 20-30 млрд евро. Реакция рынка, скорее всего, будет бинарной: любые более агрессивные действия могут привести к росту евро, любые более слабые - к падению евро", - полагает директор по исследованиям City Index Кэтлин Брукс.

"На этой неделе нас ждет целых шесть заседаний центробанков, включая Турцию и Россию - это единственная крупная экономика, где регулятор на самом деле снижает ставки. Больше всего инвесторы ждут заседания ЕЦБ и выступления Марио Драги, который, вероятно, огласит план по сокращению стимулов, но при этом будет вынужден считаться с текущей динамикой евро", - заявил главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.

В число важных событий предстоящей недели входят публикация предварительной оценки роста американского ВВП в третьем квартале, которая запланирована на пятницу.

Помимо этого, рынки ждут, когда президент США Дональд Трамп объявит кандидатуру на пост следующего главы Федеральной резервной системы. Ранее СМИ сообщали о том, что он планирует сделать это до начала поездки по странам Азии, которая стартует 3 ноября.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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