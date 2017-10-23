Каталонский лидер может представить испанским сенаторам свою позицию по предлагаемым Мадридом мерам урегулирования кризиса - газета

Глава Каталонии Карлес Пучдемон не исключает возможности лично прибыть в сенат Испании для изложения своего видения предлагаемых Мадридом мер по урегулированию каталонского кризиса.
Испанскому изданию "Вангуардиа" стало известно, что он прибудет для общения с сенаторами для изложения своей точки зрения, однако дата и время этого визита не разглашаются.
Ранее сообщалось, что испанские сенаторы ждут К.Пучдемона в период со вторника по четверг на этой неделе.
Ранее в понедельник на встрече представителей фракций каталонского парламента было принято решение о том, что заседание полного состава парламента Каталонии, на котором будет дана оценка мерам Мадрида по урегулированию политического кризиса в этом автономном сообществе Испании, может состояться в четверг.
Правительство Испании на чрезвычайной встрече 21 октября приняло решение о применении статьи 155 испанской Конституции в отношении автономного сообщества Каталония, сообщил на пресс-конференции премьер Мариано Рахой.
В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а властные полномочия в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные парламентские выборы.
По словам М.Рахоя, "эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии".
Теперь решение испанского правительства должен утвердить сенат. Сессия, посвященная этой проблеме, запланирована на 27 октября.
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