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Дальнее зарубежье 23.10.2017 19:44

Евросоюз даст еще 30 млн евро на урегулирование кризиса рохинджа

Евросоюз обещал дать дополнительно несколько десятков миллионов евро на урегулирование кризиса беженцев рохинджа в северо-западной Мьянме.

В понедельник на проходящей в Женеве международной конференции доноров член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес объявил о выделении из союзного бюджета дополнительных 30 млн евро, которые предназначены для местных общин в Бангладеш, принявших беженцев рохинджа из Мьянмы.

Ранее ЕС выделил для беженцев рохинджа и принимающих их общин в Бангладеш и самой Мьянме более 21 млн евро, а общая сумма средств, предоставленных Евросоюзом в нынешнем году для урегулирования кризиса рохинджа превысит таким образом 51 млн евро.

"Наша гуманитарная помощь будет направлена на удовлетворение таких элементарных нужд, как водоснабжение, санитария, продукты питания, здравоохранение, безопасность и образование", - сказал в этой связи Х.Стилианидес.

Его коллега Невен Мимица, курирующий вопросы международного сотрудничества и развития, отметил, что ЕС, предоставляя неотложную помощь беженцам рохинджа и принимающим общинам, намерен уделить основное внимание долгосрочному решению проблемы. Любое решение, по его словам, "неизбежно должно включать политический диалог всех сторон конфликта".

Х.Стилианидес, как сообщается в распространенном в понедельник коммюнике ЕК, на следующей неделе отправится в Бангладеш, чтобы встретиться с беженцами рохинджа и инспектировать выполнение проектов помощи ЕС в районах, пострадавших от притока беженцев из соседней страны.

Согласно данным ООН, общее число представителей мусульманской народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш с момента обострения конфликта в регионе, составляет от 700 тыс. до 800 тыс. человек

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Он обострился, когда власти Мьянмы начали операцию против членов народности рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

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Тэги: ЕС, МЬЯНМА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОМОЩЬ


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