Журналистка "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр переведена в палату после операции, сообщил в понедельник в своем "Твиттере" первый заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев.

"Завершена операция, которую в Склифе делали Тане, она переведена в палату", - написал В.Варфоломеев.

Ранее главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что после нападения Т.Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского после нападения на нее вооруженного ножом мужчины. Позднее сообщалось, что она была переведена в операционную.

Нападение на Т.Фельгенгауэр было совершено в понедельник днем в помещении радиостанции "Эхо Москвы". Неизвестный прорвался в редакцию и нанес журналистке удар ножом в шею. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Напавший задержан. По предварительным данным, его зовут Борис Гриц, в последнее время он проживал в Израиле. Свой поступок он объясняет некими "телепатическими преследованиями" со стороны журналистки. Следствие во вторник планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного.

Как сообщили ранее в пресс-службе СКР, главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по статье ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).