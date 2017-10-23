Баку приглашает африканские страны использовать азербайджанские космические спутники

Баку приглашает африканские государства воспользоваться услугами азербайджанских космических спутников, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедкулиев на встрече с президентом Панафриканского парламента Роджером Нкодо Дангом рассказал об имеющемся в последние годы развитии различных сфер экономики, в том числе ИКТ, пригласив африканские страны воспользоваться услугами азербайджанских космических спутников», - сказано в сообщении.

М.Мамедкулиев ознакомил собеседника с существующим уровнем сотрудничества между Баку и странами Африканского Союза. Замминистра отметил важность развития торговых связей между Азербайджаном и африканскими государствами.

Роджер Нкодо Данг отметил заинтересованность Панафриканского парламента к развитию сотрудничества с Азербайджаном, подчеркнув в этой связи важность создания рабочих групп по различным областям.

Стороны отметили важность использования имеющегося потенциала для расширения сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, ИКТ и т.д.

Р.Бабаев