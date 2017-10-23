Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.001 RUR   0.0295 GBR   2.2439 TRY   0.4611

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   57.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 14° 18° 25 Окт 14° 20° 26 Окт 12° 19°

СНГ 23.10.2017 19:52

Врачи ввели раненную журналистку Фельгенгауэр в искусственную кому

Подвергшаяся нападению ведущая и заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр после операции находится в искусственной коме и на аппарате вентиляции легких, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в понедельник.

"Врачи сообщили, что ножевой удар был серьезный, Татьяна сейчас находится в искусственной коме и на вентиляции легких", - сказал А.Венедиктов.

"Как сообщили врачи, в таком состоянии она пробудет до завтра. Завтра врачи будут решать, какое лечение к ней применять и насколько серьезны последствия нанесенных ей травм", - рассказал А.Венедиктов.

Нападение на Т.Фельгенгауэр было совершено в понедельник днем в помещении радиостанции "Эхо Москвы". Неизвестный прорвался в редакцию и нанес журналистке удар ножом в шею. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Напавший задержан. По предварительным данным, его зовут Борис Гриц, в последнее время он проживал в Израиле. Свой поступок он объясняет некими "телепатическими преследованиями" со стороны журналистки.

Следствие во вторник планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного. Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по статье ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТКА, НАПАДЕНИЕ, КОМА


Похожие новости


Ведущая "Эха Москвы" прооперирована и переведена в палату Напавший на Фельгенгауэр был жителем Израиля, его гражданство устанавливается Состояние журналистки Милашиной достаточно тяжелое, ее могут госпитализировать

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]