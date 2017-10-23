Врачи ввели раненную журналистку Фельгенгауэр в искусственную кому

Подвергшаяся нападению ведущая и заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр после операции находится в искусственной коме и на аппарате вентиляции легких, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в понедельник.

"Врачи сообщили, что ножевой удар был серьезный, Татьяна сейчас находится в искусственной коме и на вентиляции легких", - сказал А.Венедиктов.

"Как сообщили врачи, в таком состоянии она пробудет до завтра. Завтра врачи будут решать, какое лечение к ней применять и насколько серьезны последствия нанесенных ей травм", - рассказал А.Венедиктов.

Нападение на Т.Фельгенгауэр было совершено в понедельник днем в помещении радиостанции "Эхо Москвы". Неизвестный прорвался в редакцию и нанес журналистке удар ножом в шею. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Напавший задержан. По предварительным данным, его зовут Борис Гриц, в последнее время он проживал в Израиле. Свой поступок он объясняет некими "телепатическими преследованиями" со стороны журналистки.

Следствие во вторник планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте задержанного. Главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по статье ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).