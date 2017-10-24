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СНГ 24.10.2017 09:33

Медведев отправляется с визитом в Ереван

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник начинает официальный визит в Армению.

24 октября в Ереване глава правительства РФ проведет переговоры со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном, а на следующий день примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Визит Д.Медведева проходит в год празднования 25-летия установления российско-армянских дипломатических отношений и 20-летия "большого" Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Ожидается, что главы правительств России и Армении обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной и гуманитарной областях, рассмотрят тематику евразийской интеграции, а также ход реализации крупных совместных проектов в различных областях.

Планируется подписать ряд соглашений межправительственного, межведомственного и межрегионального характера.

Россия - ведущий экономический партнер Армении. Двусторонний товарооборот вырос в 2016 г. на 6% - до $1,34 млрд, в т.ч. за счет поставок в Россию сельхозпродукции. В текущем году тенденция к увеличению товарооборота сохраняется: в первом полугодии он увеличился почти на треть (до $726,6 млн.). Объём накопленных российских капиталовложений в экономику Армении превысил $2 млрд - 44,7% всех иностранных инвестиций (первое место).

Крупнейшими российскими инвесторами в армянскую экономику являются "Газпром" (компания вложила в газоэнергетические проекты в Армении около $800 млн; завершила строительство и модернизацию 5-го энергоблока Разданской ТЭС; занимается реконструкцией газотранспортной системы страны; обеспечивает ее потребности в природном газе), "Росатом" (ведет работы по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС за счет средств российского кредита на эти цели в размере $270 млн), "РЖД" (осуществляет концессионное управление Армянской железной дорогой, реализует масштабную программу ее модернизации на сумму свыше $500 млн), "Банк ВТБ" (вложил $283 млн в строительство горно-обогатительного комбината на Техутском месторождении), "РУСАЛ" (инвестировал $120 млн в завод "Арменал" - крупнейшее предприятие по производству алюминиевой фольги на Кавказе).

Новую динамику двусторонним связям придало вступление Армении в январе 2015 г. в Евразийский экономический союз, отмечают в правительстве РФ. Россия оказывает техническое и финансовое содействие адаптации Армении к условиям Союза - межправсоглашение от 21 мая 2015 г. предусматривает направление на эти цели до $42 млн в течение трех лет. По линии Евразийского фонда стабилизации и развития Армении одобрены три кредита на общую сумму $490 млн.

В среду, 25 октября, Д.Медведев примет участие во встрече глав правительств ЕАЭС, отмечается в сообщении.

"В ходе заседания будет рассмотрена обширная повестка дня, включающая практические аспекты функционирования Евразийского экономического союза", - сообщила ранее пресс-служба правительства РФ.

Премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят комплекс мер по противодействию нелегальному обороту товаров на таможенной территории Союза, а также план мероприятий по устранению изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на 2018-2019 гг.

"Особое внимание будет уделено развитию отраслевых направлений интеграции. Среди них - вопросы формирования единых рынков нефти, газа и электроэнергии, а также "дорожная карта" по реализации согласованной транспортной политики государств Союза на среднесрочную перспективу", - добавили в пресс-службе правительства РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, АРМЕНИЯ, ВИЗИТ


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