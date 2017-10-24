Госсекретарь США призвал Ирак и Курдистан начать диалог

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в Багдаде с иракским премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади призвал Ирак и Курдистан начать диалог для разрешения разногласий, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

"Мы обеспокоены и немного омрачены недавними разногласиями, возникшими между региональным правительством Курдистана и центральным правительством Ирака. У нас есть друзья и в Багдаде и в Эрбиле, и мы призываем обе стороны вступить в диалог", - приводит Госдепартамент слова Р.Тиллерсона.

По его мнению, "если обе стороны будут привержены единому Ираку, конституции Ирака, то все разногласия могут быть разрешены".