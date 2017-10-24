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Дальнее зарубежье 24.10.2017 09:45

Госсекретарь США призвал Ирак и Курдистан начать диалог

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в Багдаде с иракским премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади призвал Ирак и Курдистан начать диалог для разрешения разногласий, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

"Мы обеспокоены и немного омрачены недавними разногласиями, возникшими между региональным правительством Курдистана и центральным правительством Ирака. У нас есть друзья и в Багдаде и в Эрбиле, и мы призываем обе стороны вступить в диалог", - приводит Госдепартамент слова Р.Тиллерсона.

По его мнению, "если обе стороны будут привержены единому Ираку, конституции Ирака, то все разногласия могут быть разрешены".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИРАК, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]