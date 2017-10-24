Личный адвокат Трампа возможно встретится с членами комитета по разведке палаты представителей США - СМИ

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн планирует в закрытом порядке встретиться на текущей неделе с представителями комитетов по разведке палаты представителей и сената конгресса США в рамках расследования приписанного РФ вмешательства в выборы в 2016 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, М.Коэн "встретится наедине с членами комитета по разведке палаты представителей во вторник", а с представителями комитета сената - в среду.

Ожидается, что публичная дача показаний личного адвоката Д.Трампа перед комитетом сената США "состоится позднее", отмечает телеканал.