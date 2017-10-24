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Дальнее зарубежье 24.10.2017 10:01

Личный адвокат Трампа возможно встретится с членами комитета по разведке палаты представителей США - СМИ

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн планирует в закрытом порядке встретиться на текущей неделе с представителями комитетов по разведке палаты представителей и сената конгресса США в рамках расследования приписанного РФ вмешательства в выборы в 2016 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, М.Коэн "встретится наедине с членами комитета по разведке палаты представителей во вторник", а с представителями комитета сената - в среду.

Ожидается, что публичная дача показаний личного адвоката Д.Трампа перед комитетом сената США "состоится позднее", отмечает телеканал.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]