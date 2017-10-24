Оппозиционные губернаторы Венесуэлы принесли присягу Национальному учредительному собранию - СМИ

Четыре из пяти губернаторов венесуэльских штатов, представляющих оппозицию, принесли присягу Национальному учредительному собранию страны, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По итогам губернаторских выборов 15 октября в 18 из 23 штатов страны победили представители правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, в пяти - представители оппозиции.
Как сообщает АП, присягу принесли избранные от оппозиции губернаторы штатов Тачира, Ансоатеги, Нуэва-Эспарта и Мерида. Отказался присягать Собранию, которое оппозиция объявила незаконным, губернатор штата Сулия Хуан Пабло Гуанипа.
Пока не ясно, что будет с руководством Сулии и самим избранным губернатором, поскольку президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил тем губернаторам, которые не принесут присягу и будут продолжать дестабилизирующие действия, арестом и тюремным заключением.
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