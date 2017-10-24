Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   1.9997 RUR   0.0296 GBR   2.2482 TRY   0.4587

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 18° Завтра 14° 20° 26 Окт 12° 20° 27 Окт 12° 16°

Дальнее зарубежье 24.10.2017 10:16

Оппозиционные губернаторы Венесуэлы принесли присягу Национальному учредительному собранию - СМИ

Четыре из пяти губернаторов венесуэльских штатов, представляющих оппозицию, принесли присягу Национальному учредительному собранию страны, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По итогам губернаторских выборов 15 октября в 18 из 23 штатов страны победили представители правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, в пяти - представители оппозиции.

Как сообщает АП, присягу принесли избранные от оппозиции губернаторы штатов Тачира, Ансоатеги, Нуэва-Эспарта и Мерида. Отказался присягать Собранию, которое оппозиция объявила незаконным, губернатор штата Сулия Хуан Пабло Гуанипа.

Пока не ясно, что будет с руководством Сулии и самим избранным губернатором, поскольку президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил тем губернаторам, которые не принесут присягу и будут продолжать дестабилизирующие действия, арестом и тюремным заключением.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ГУБЕРНАТОРЫ, ПРИСЯГА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]