Азербайджан в первой декаде декабря направляет экспортную миссию в Саудовскую Аравию

Министерство экономики Азербайджана организует 6-8 декабря 2017 года экспортную миссию в Саудовскую Аравию, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"В состав миссии войдут компании, занимающиеся производством плодоовощной продукции, чая, фруктовых соков, сухофруктов, варенья, меда, минеральных вод, молока и молочной продукции, а также мяса и мясной продукции", - отметили в фонде.

Отбор компаний для участия в миссии будет осуществляться на конкурсной основе 20 ноября.

"Компании, которые заинтересованы в участии в миссии, должны представить свои документы в Azpromo не позднее 9 октября", - отметили в фонде.

Азербайджан в 2016 году начал организовывать экспортные миссии с целью увеличения экспортных поставок. В 2016 году были организованы три экспортные миссии, с начала 2017 года – 6 миссий. До конца 2017 года планируется организовать еще 4 экспортные миссии.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Азизов