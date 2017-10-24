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Бизнес и законодательство 24.10.2017 09:17

Азербайджан в первой декаде декабря направляет экспортную миссию в Саудовскую Аравию

Министерство экономики Азербайджана организует 6-8 декабря 2017 года экспортную миссию в Саудовскую Аравию, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"В состав миссии войдут компании, занимающиеся производством плодоовощной продукции, чая, фруктовых соков, сухофруктов, варенья, меда, минеральных вод, молока и молочной продукции, а также мяса и мясной продукции", - отметили в фонде.

Отбор компаний для участия в миссии будет осуществляться на конкурсной основе 20 ноября.

"Компании, которые заинтересованы в участии в миссии, должны представить свои документы в Azpromo не позднее 9 октября", - отметили в фонде.

Азербайджан в 2016 году начал организовывать экспортные миссии с целью увеличения экспортных поставок. В 2016 году были организованы три экспортные миссии, с начала 2017 года – 6 миссий. До конца 2017 года планируется организовать еще 4 экспортные миссии.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, САУДАРАВИЯ, ЭКСПОРТ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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