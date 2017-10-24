Азербайджан в первой декаде декабря направляет экспортную миссию в Саудовскую Аравию

Министерство экономики Азербайджана организует 6-8 декабря 2017 года экспортную миссию в Саудовскую Аравию, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
"В состав миссии войдут компании, занимающиеся производством плодоовощной продукции, чая, фруктовых соков, сухофруктов, варенья, меда, минеральных вод, молока и молочной продукции, а также мяса и мясной продукции", - отметили в фонде.
Отбор компаний для участия в миссии будет осуществляться на конкурсной основе 20 ноября.
"Компании, которые заинтересованы в участии в миссии, должны представить свои документы в Azpromo не позднее 9 октября", - отметили в фонде.
Азербайджан в 2016 году начал организовывать экспортные миссии с целью увеличения экспортных поставок. В 2016 году были организованы три экспортные миссии, с начала 2017 года – 6 миссий. До конца 2017 года планируется организовать еще 4 экспортные миссии.
Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.
А.Азизов
МИД Азербайджана может включить в «черный список» по Нагорному Карабаху ведущего телешоу на CNN
ОБСЕ проведет 25 октября мониторинг на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня более 100 раз - Минобороны Азербайджана
ДТП за 9 месяцев нанесли урон дорожному хозяйству Азербайджана почти на 505 тыс. манат
Роналду признан футболистом года-2017 по версии ФИФА
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
США намерены в ноябре перебросить 10 истребителей-бомбардировщиков F-35A на авиабазу "Кадэна" в Японии
Съезд КПК подтвердил курс на мирное развитие Китая
Несколько членов правительства Каталонии смогут остаться депутатами местного парламента после их отстранения от власти
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Дмитрий Кумсишвили примет участие во втором CEO Lunch Tbilisi
Абоненты Bakcell смогут вернуть НДС от суммы, потраченной на покупки за пределами страны
В Украине прошел концерт классической музыки, посвященный Дню Независимости Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов