Роналду признан футболистом года-2017 по версии ФИФА

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил признание как лучший игрок по итогам 2017 года.
Церемония награждения прошла в понедельник в Лондоне.
Между тем, лучшим тренером признан наставник мадридского "Реала" француз Зинедин Зидан. Лучший вратарь - Джанлуиджи Буффон из итальянского "Ювентуса".
Лучшей футболисткой признана Лике Мартенс, играющая за "Барселону" и сборную Голландии.
Символическая мужская сборная года: Джанлуиджи Буффон (Италия), Дани Алвес (Бразилия), Леонардо Бонуччи (Италия), Серхио Рамос (Испания), Марсело (Бразилия), Тони Кроос (Германия), Андрес Иньеста (Испания), Лука Модрич (Хорватия), Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Неймар (Бразилия).
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