Манат укрепился к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 октября сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 октября ЦБА установил 1,9997 манат/1EUR (23 октября – 2,001 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 октября установил на уровне 0,0296 манат/1RUB (23 октября - 0,0295 манат/1RUB).

Н.Аббасова