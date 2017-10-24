Нефть слабо дорожает, Brent торгуется у $57,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе азиатских торгов во вторник на данных о сокращении мировых товарных запасов нефти.
По оценкам министерского комитета ОПЕК и не-ОПЕК, коммерческие запасы нефти в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, несколько снизились и теперь превышают средний уровень за пять лет на 159 млн баррелей, сообщает Nasdaq.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:22 повысилась на 10 центов (0,18%) - до $57,47 за баррель.
Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 9 центов (0,17%) - до $51,99 за баррель.
По итогам сессии в понедельник котировка фьючерса на Brent опустилась на 38 центов (0,7%), до $57,37 за баррель, на WTI - выросла на 6 центов (0,1%), до $51,90 за баррель.
По словам аналитика Tradition Energy Джина Макгиллиана, инвесторы консолидируют позиции и ждут, действительно ли "последствия сокращения нефтедобычи и повышения спроса улучшат соотношение спроса и предложения".
"Если не будет признаков, что избыток товарных запасов продолжает снижаться, ралли может в любой момент потерять силу", - добавил эксперт.
Вместе с тем восстановление нефтедобычи в США по-прежнему тревожит участников рынка: аналитики Commerzbank ожидают существенного увеличения объемов бурения на сланцевых месторождениях страны в ближайшие месяцы. Если их прогноз оправдается, добыча нефти в США может установить новый рекорд на уровне более 10 млн баррелей в сутки уже в I полугодии 2018 года.
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