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СНГ 24.10.2017 09:42

Метеорологи СНГ обсуждают в Ташкенте защиту граждан и экономик стран Содружества от опасных природных явлений

В Ташкенте во вторник открылась 29-я сессия Межгосударственного совета по гидрометеорологии Содружества независимых государств (МСГ СНГ), сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Узбекистана.

"Одна из основных задач, которая сейчас стоит перед Советом - это реализация Стратегии развития гидрометеорологической деятельности государств-участников СНГ, предусматривающая принятие совместных мер по защите граждан и экономик стран Содружества от опасных природных явлений гидрометеорологического характера, глобальных изменений погодно-климатических условий", - отметили в пресс-службе.

В работе МСГ принимают участие национальные гидрологические и метеорологические службы государств - участников СНГ, а также в качестве наблюдателей представители Всемирной метеорологической организации (ВМО).

МСГ был создан 8 февраля 1992 года для решения задач своевременного получения и использования гидрометеорологической информации. Основными направлениями сотрудничества являются гидрометеорологическая безопасность, обмен информацией, метеорологическое обеспечение полетов судов гражданской авиации, долгосрочные прогнозы, глобальное изменение климата, приборы и методы измерений и др.

С июня 2017 года указом президента Узбекистана Центр гидрометеорологической службы при кабинете министров с его структурными подразделениями передан в систему Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СНГ, МЕТЕОРОЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]