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СНГ 24.10.2017 10:24

Профильный комитет киргизского парламента одобрил отказ от казахстанской помощи в $100 млн

Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента Киргизии поддержал законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о предоставлении Бишкеку $100 млн в рамках адаптации экономики республики к Евразийскому экономическому союзу.

"Депутаты комитета в первом чтении единогласно поддержали законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о предоставлении $100 млн в рамках ЕАЭС", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в парламенте Киргизии, уточнив, что по просьбе правительства вопрос рассматривался в закрытом режиме.

По словам собеседника агентства, теперь законопроект может быть вынесен на обсуждение парламента республики.

Ранее в законодательном органе Киргизии сообщили агентству, что парламент уже на этой неделе сразу в трех чтениях в приоритетном порядке может принять закон о денонсации соглашения с Казахстаном. Комитет по бюджету и финансам уже одобрил данный законопроект.

Соглашение о предоставлении казахской стороной технической помощи в размере $100 млн для реализации "дорожной карты" по присоединению Киргизии к ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года и предусматривает выделение средств на модернизацию и оснащение таможенных постов и ветеринарных, фитосанитарных, санитарных лабораторий.

Первый транш в размере $41млн должен был поступить в Киргизию на этой неделе.

Решение о денонсации соглашения с Казахстаном было принято киргизским правительством после того, как с 10 октября казахской стороной был ужесточен режим пропуска людей и грузов на границе, в связи с чем республика обратилась в ВТО и ЕАЭС.

Между тем после срочного визита в Астану премьер-министра Киргизии Сапара Исакова пропуск людей на границе с Казахстаном был упрощен. Несмотря на это на киргизско-казахской границе по-прежнему сохраняется очередь из грузовых машин. По данным Государственной пограничной службы Киргизии, около 400 грузовых машин ожидают пропуска через границу.

Во вторник в Ереване ожидается новая встреча премьеров двух стран, на которой планируется согласовать "дорожную карту" решения ряда пограничных проблем между Киргизией и Казахстаном.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, СОГЛАШЕНИЕ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]