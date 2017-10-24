Профильный комитет киргизского парламента одобрил отказ от казахстанской помощи в $100 млн

Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента Киргизии поддержал законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о предоставлении Бишкеку $100 млн в рамках адаптации экономики республики к Евразийскому экономическому союзу.
"Депутаты комитета в первом чтении единогласно поддержали законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о предоставлении $100 млн в рамках ЕАЭС", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в парламенте Киргизии, уточнив, что по просьбе правительства вопрос рассматривался в закрытом режиме.
По словам собеседника агентства, теперь законопроект может быть вынесен на обсуждение парламента республики.
Ранее в законодательном органе Киргизии сообщили агентству, что парламент уже на этой неделе сразу в трех чтениях в приоритетном порядке может принять закон о денонсации соглашения с Казахстаном. Комитет по бюджету и финансам уже одобрил данный законопроект.
Соглашение о предоставлении казахской стороной технической помощи в размере $100 млн для реализации "дорожной карты" по присоединению Киргизии к ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года и предусматривает выделение средств на модернизацию и оснащение таможенных постов и ветеринарных, фитосанитарных, санитарных лабораторий.
Первый транш в размере $41млн должен был поступить в Киргизию на этой неделе.
Решение о денонсации соглашения с Казахстаном было принято киргизским правительством после того, как с 10 октября казахской стороной был ужесточен режим пропуска людей и грузов на границе, в связи с чем республика обратилась в ВТО и ЕАЭС.
Между тем после срочного визита в Астану премьер-министра Киргизии Сапара Исакова пропуск людей на границе с Казахстаном был упрощен. Несмотря на это на киргизско-казахской границе по-прежнему сохраняется очередь из грузовых машин. По данным Государственной пограничной службы Киргизии, около 400 грузовых машин ожидают пропуска через границу.
Во вторник в Ереване ожидается новая встреча премьеров двух стран, на которой планируется согласовать "дорожную карту" решения ряда пограничных проблем между Киргизией и Казахстаном.
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