ОБСЕ проведет 25 октября мониторинг на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 25 октября проведет очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана
Мониторинг на азербайджанской стороне будет проведен вблизи села Горадиз Физулинского района, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика, Михаил Олару и представитель Группы планирования высокого уровня Александр Непоткрытых.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Огниен Йович, Мартин Шустер и представитель Группы планирования высокого уровня Патрик Фаррелли.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Р.Бабаев
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