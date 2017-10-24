ОБСЕ проведет 25 октября мониторинг на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 25 октября проведет очередной мониторинг на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана

Мониторинг на азербайджанской стороне будет проведен вблизи села Горадиз Физулинского района, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика, Михаил Олару и представитель Группы планирования высокого уровня Александр Непоткрытых.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Огниен Йович, Мартин Шустер и представитель Группы планирования высокого уровня Патрик Фаррелли.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Р.Бабаев