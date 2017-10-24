Рост ВВП Азербайджана по итогам 2017г составит 0,3%

Правительство Азербайджана по итогам 2017 года прогнозирует рост ВВП на уровне 0,3% после спада на 3,1% в 2016 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Согласно обновленным прогнозам, рост ВВП в текущем году составит 0,3% (осенью 2016 года рост ВВП Азербайджана на текущий год прогнозировался на уровне 1% -ИФ)", - отметили в правительстве.

При этом рост ненефтяного ВВП в текущем году ожидается на уровне 2,6% (в 2016г спад составил 4,5%).

В тоже время спад в нефтяном секторе прогнозируется на уровне 4,3% (в 2016г – нулевой рост - ИФ).

А.Азизов