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Макроэкономика 24.10.2017 10:22

Рост ВВП Азербайджана по итогам 2017г составит 0,3%

Правительство Азербайджана по итогам 2017 года прогнозирует рост ВВП на уровне 0,3% после спада на 3,1% в 2016 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Согласно обновленным прогнозам, рост ВВП в текущем году составит 0,3% (осенью 2016 года рост ВВП Азербайджана на текущий год прогнозировался на уровне 1% -ИФ)", - отметили в правительстве.

При этом рост ненефтяного ВВП в текущем году ожидается на уровне 2,6% (в 2016г спад составил 4,5%).

В тоже время спад в нефтяном секторе прогнозируется на уровне 4,3% (в 2016г – нулевой рост - ИФ).

А.Азизов

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Тэги: ВВП, РОСТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]