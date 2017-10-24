Финансовая подпитка ИГИЛ за счет продажи нефти с территории Сирии практически прекращена - Шойгу

За два года участия Воздушно-космических сил (ВКС) России в боевых действиях на территории Сирии фактически прекращена финансовая подпитка "Исламского государства" за счет нефтяного промысла, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"До 2015 года около $3 млрд в год зарабатывала ИГИЛ от продажи нефти на территории Сирии, в отдельные периоды - до $10 млн в сутки. Сегодня финансовая подпитка ИГИЛ с территории Сирии практически прекращена", - сказал С.Шойгу во вторник, выступая на Четвёртом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнёров ("СМОА плюс").
За два года участия российских ВКС в боевых действиях на территории Сирии, сказал министр, "были разгромлены крупные террористические формирования на важнейших направлениях, освобождены ключевые населённые пункты и деблокированы основные коммуникации".
"Также уничтожено более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 184 нефтеперерабатывающих завода, 126 станций перекачки топлива и около четырёх тысяч бензовозов", - сказал С.Шойгу.
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