Фельгенгауэр в состоянии средней тяжести переведена в послеоперационную палату

Раненая накануне журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр находится в послеоперационной палате, сообщили "Интерфаксу" во вторник в справочной службе НИИ имени Склифосовского.

"Она находится в послеоперационной палате интенсивной терапии. Состояние оценивается, как средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

На Т.Фельгенгауэр накануне днем было совершено нападение в помещении радиостанции "Эхо Москвы". Неизвестный прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам.

Как выяснилось позже, нападавшим является 48-летний Борис Гриц.

В отношении него главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело по статье ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

После нападения Т.Фельгенгауэр была незамедлительно госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей была проведена операция.

В пресс-службе столичного главка полиции ранее сообщили "Интерфаксу", что нападавший, предварительно, является гражданином иностранного государства, а поводом для произошедшего послужила личная неприязнь.

В свою очередь, источник "Интерфакса" рассказал, что Б.Гриц, по предварительным данным, в последнее время проживал в Израиле, при задержании у него были обнаружены израильские документы.

В ходе допроса, Б.Гриц не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. По его словам, напасть на журналистку, его побудило то, что она якобы преследовала его два месяца. При этом он утверждает, что преследование выражалось в телепатической форме с 2012 года. По его словам, журналистка "каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила меня".

Как ожидается, в ближайшее время следствие назначит Б.Грицу психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.