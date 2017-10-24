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Дальнее зарубежье 24.10.2017 11:03

Мексиканские наркокартели остаются крупнейшими поставщиками наркотиков на черный рынок США - исследование

В ежегодном отчете американского Управления по борьбе с наркотиками сообщается, что основной поток незаконных наркотических веществ на черный рынок США обеспечивают мексиканские наркокартели.

В то же время колумбийские криминальные группировки также укрепляют позиции.

Чаще всего синтетические опиоиды - такие как фентанил, который в 50 раз сильнее героина, - попадают на американский черный рынок в основном из Мексики и Китая. В то же время основным источником сырья для кокаина остается Колумбия.

В докладе ведомства также сообщается, что в США продолжает расти смертность от передозировки героином, а спрос на кокаин и его доступность заметно упал.

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Тэги: США, МЕКСИКА, НАРКОТИКИ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]