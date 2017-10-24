Мексиканские наркокартели остаются крупнейшими поставщиками наркотиков на черный рынок США - исследование

В ежегодном отчете американского Управления по борьбе с наркотиками сообщается, что основной поток незаконных наркотических веществ на черный рынок США обеспечивают мексиканские наркокартели.

В то же время колумбийские криминальные группировки также укрепляют позиции.

Чаще всего синтетические опиоиды - такие как фентанил, который в 50 раз сильнее героина, - попадают на американский черный рынок в основном из Мексики и Китая. В то же время основным источником сырья для кокаина остается Колумбия.

В докладе ведомства также сообщается, что в США продолжает расти смертность от передозировки героином, а спрос на кокаин и его доступность заметно упал.