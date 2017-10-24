Несколько членов правительства Каталонии смогут остаться депутатами местного парламента после их отстранения от власти

Глава Каталонии Карлес Пучдемон и четверо советников его правительства после планируемого отстранения от власти в пятницу останутся депутатами парламента Каталонии с сохранением всех положенных привилегий, сообщает во вторник интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа" со ссылкой на кабинет министров Испании.

Кроме К.Пучдемона это коснется его заместителя Ориола Жункераса, советника по международным делам Рауля Ромевы, советника по делам территорий Жозепа Руля, советника по делам здравоохранения Тони Комуна и советницы по вопросам занятости Долорс Басы.

В отношении семи других членов правительства Каталонии эти меры действовать не будут, поскольку они не являются депутатами каталонского парламента.

Отстранение от власти регионального правительства Каталонии предусмотрено 155 статьей конституции Испании, ввести которую в отношении Барселоны предложило испанское правительство после попытки проведения в Каталонии референдума о независимости. Решение кабинета министров в Мадриде в пятницу должно быть вынесено на рассмотрение сената испанского парламента, который примет решение в пятницу.