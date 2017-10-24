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Транспорт и связь 24.10.2017 10:37

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-сентябре увеличились на 6%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 6,2% - до 1 млрд 266,1 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 81,2% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 72,6% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 919,2 млн манатов (рост на 8,2%).

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon - в январе-сентябре 2017 года пришлось 635,8 млн манатов или 50,2% общего объема услуг связи (рост на 3,8% -ИФ-Аз).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СВЯЗЬ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]