Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-сентябре увеличились на 6%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 6,2% - до 1 млрд 266,1 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 81,2% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 72,6% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 919,2 млн манатов (рост на 8,2%).

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon - в январе-сентябре 2017 года пришлось 635,8 млн манатов или 50,2% общего объема услуг связи (рост на 3,8% -ИФ-Аз).

Н.Аббасова